Bingöl'de toprağa gömülü patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika

BİNGÖL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesi kırsalında yaptığı arazi aramasında toprağa gömülü vaziyette patlayıcı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalarda Genç İlçesi kırsalında arazi aramasında toprağa gömülü halde 40 kilogram amonyum nitrat patlayıcı madde, 2 adet elektrikli fünye, 50 gram C4 plastik patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcının düzeneği operasyon bölgesinde imha edilerek kullanılmaz hale getirildi.
Kaynak: DHA
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