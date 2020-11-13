Bingöl'de toprağa gömülü uzaktan kumandalı EYP bulundu - Son Dakika

Bingöl'de toprağa gömülü uzaktan kumandalı EYP bulundu

13.11.2020 18:41
Bingöl'de toprağa gömülü uzaktan kumandalı EYP bulundu, System.String[]

BİNGÖL kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristler tarafından toprağa gömülü 50 kilo amonyum nitrat ve plastik patlayıcıyla güçlendirilmiş uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.

BİNGÖL kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristler tarafından toprağa gömülü 50 kilo amonyum nitrat ve plastik patlayıcıyla güçlendirilmiş uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmayla kent merkezi kırsalında PKK'lı teröristlere ait toprağa gömülü el yapımı patlayıcı bulunduğu bilgisine ulaşıldı. 'Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu' kapsamında bölgede arama yapan ekipler, toprağa gömülü 50 kilo amonyum nitrat ve plastik patlayıcıyla güçlendirilmiş uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneği, Doçka silahına ait namlu ve 150 Doçka mermisi ele geçirildi.


Bingöl'de toprağa gömülü uzaktan kumandalı EYP bulundu

El Yapımı Patlayıcı, Amonyum Nitrat, Doçka, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bingöl'de toprağa gömülü uzaktan kumandalı EYP bulundu - Son Dakika


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