Toprağı besleyerek verimi artıracak organik gübre üretildi - Son Dakika
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Toprağı besleyerek verimi artıracak organik gübre üretildi

05.07.2022 12:05

Bingöl'de akademisyenler ve süt ürünleri firması iş birliğiyle yürütülen çalışmayla toprağı besleyerek verimi artıracak organik gübre üretildi.

Bingöl'de akademisyenler ve süt ürünleri firması iş birliğiyle yürütülen çalışmayla toprağı besleyerek verimi artıracak organik gübre üretildi.

Kentte bir süt ürünleri firması tarafından "Doğu- Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Tesisleri" kurulmasının ardından hayvanların beslenmesinde kullanılan ve değer kazanan silajlık mısırda üretimin ve verimin artırılması için Bingöl Üniversitesi desteğiyle çalışma başlatıldı.

Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı "Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma" alanında pilot üniversite seçilen Bingöl Üniversitesi, süt ürünleri firmasıyla yaptığı iş birliğiyle toprağın sürdürülebilirliğinin artırılması, kimyasal gübre kullanımının azaltılmasını amaçlayan proje hazırladı.

Proje kapsamında biyogaz üretimi sırasında fermantasyon sonucu 3 çeşit gübre elde edildi. Bu gübreler, süt ürünleri firmasınca tesisin kurulu bulunduğu merkeze bağlı Çeltiksuyu köyünde çiftçi Mahmut Geraksar'a ait silajlık mısır ekili 65 dönüm arazide toprakla buluşturuldu.

Hasadın ardından üniversitede yapılacak analizle toprak yapısına en uygun gübre belirlenecek.

Akademisyenlerin onayladığı en verimli gübre çeşidi, bölgedeki çiftçilere verilerek, üretimin artırılması sağlanacak.

"Bu projeyle iklime en uygun gübreyi seçmiş olacağız"

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, AA muhabirine, üniversite olarak kente yatırım yapan süt ürünleri firmasıyla çok ciddi iş birlikleri başlattıklarını ifade ederek, farklı alanlarda çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Çapak, hayata geçirdikleri bu proje ile doğal gübre türleri elde ettiklerini aktararak, gübrelerin silajlık mısır üretiminde kullanıldığını kaydetti.

Bundan sonraki safhada gübrelerin ürüne ne tür etkilerinin olduğunu gözlemleyeceklerini anlatan Çapak, hasat döneminin gelmesiyle hem topraktan hem de üründen örnekler alarak, analiz edeceklerini ifade etti.

Çapak, üniversitenin laboratuvarında bunların inceleneceğini, gözlemlemeler yapılıp sürecin takip edileceğini anlatarak, "Gübre türlerinin hangisinin daha verimli olduğu ve hangisinin ürüne kalite kattığına bakacağız. Bu gübre türlerinin hangilerinin iklim koşullarına daha uygun olduğuna dair de çalışmalar yapılmış olacak. Küresel iklim bağlamında çok önemli bir proje. Bu projeyle iklime en uygun gübreyi seçmiş olacağız." diye konuştu.

"Çok güzel sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum"

Projenin çiftçilere tecrübe de katacağına işaret eden Çapak, süt ürünleri firmasının yatırımı ile bölgede çok fazla ekim yapıldığını, tarımla uğraşan çok çiftçinin olduğunu söyledi.

Çapak, "Proje neticelendiği zaman çok güzel sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Bu vesileyle tesisin buraya kurulmasında emeği geçenlere müteşekkiriz. Bu tesisin kurulması üniversitenin işin içine girmesi ve vatandaşın da daha bilinçlenmesi, tarım ve hayvancılıkla ilgili çok daha nitelikli çalışmalar yapılmasına vesile oldu." dedi.

"Amacımız iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına katkı sunmak"

Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Veysel Turan da son yıllarda bilinçsiz kimyasal gübre kullanımı sonucu toprakların kirlendiğini belirtti.

Turan, aşırı gübre kullanımının suların da kirlenmesine neden olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Topraklarımızda organik madde oranı düşük. Bu üretilen gübrelerde organik madde oranı çok yüksek olduğu için toprakta birçok anlamda organik maddeyi artırarak verim artışına katkı sunuyor. Ayrıca su kullanımının azaltılmasına da katkı sağlıyor. Doğal gübreler ürünün daha sağlıklı olmasını sağlayacak, kimyasal gübrenin verdiği zararı önleyecek. Kimyasal gübre içerisindeki gazların atmosfere yayılmasıyla iklim değişikliği oluyor. Organik gübre ise kimyasal gübrelerin kullanımını azaltarak sürdürülebilir toprak verimini artırıyor ve iklim değişikliğinden kaynaklı sıkıntılara karşı daha dayanaklı ürün elde edilmesini sağlıyor."

Turan, kimyasal gübre kullanımını azaltarak organik gübre kullanımına teşvik etmek amacıyla Ar-Ge çalışması yürüttüklerini belirterek, "Amacımız toprakların sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, kimyasal gübre kullanımı sonucu ortaya çıkacak bazı gazların salınımını azaltarak iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına katkı sunmak. Bu çalışma Bingöl'de bir ilk olacak." dedi.

"Biz üreticiler daha güzel kazanç elde etmiş olacağız"

Üretilen gübrelerin deneme amaçlı kullanıldığı arazinin sahibi Mahmut Geraksar, ilde 30 yıldır çiftçilik yaptığını söyledi.

Firmadan gelen teklifi kabul ederek, bu gübrelerin arazisinde kullanılmasına onay verdiğini anlatan Geraksar, gübrenin ürünle buluştuğunu, şimdi sonucu beklediklerini belirtti.

Geraksar, "Bu imkanı yeni yakaladık. Bu projeyle biz üreticiler daha güzel kazanç elde etmiş olacağız. Artık bilinçli çiftçilik yapmış olacağız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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