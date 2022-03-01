Bingöl'de toprak yolda kayan öğrenci servis minibüsü uçurumun kenarında durdu - Son Dakika
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Bingöl'de toprak yolda kayan öğrenci servis minibüsü uçurumun kenarında durdu

01.03.2022 21:07
Bingöl'de toprak yolda kayan öğrenci servis minibüsü uçurumun kenarında durdu

BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Yayla Köyünde içinde 2 öğrencinin bulunduğu servis minibüsü çamurdan dolayı kayarak uçurumun kenarında durabildi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Yayla Köyünde içinde 2 öğrencinin bulunduğu servis minibüsü çamurdan dolayı kayarak uçurumun kenarında durabildi. Minibüs, iş makinasının yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Yayla Köyü Haraba mezrasında meydana geldi. Mezrada bulunan 2 öğrenciyi alan servis minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çamurlu yolda kayarak uçurumun kenarında durabildi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün köylülere haber vermesi üzerine olay yerine bir köylüye ait iş makinası gönderildi. Köylüler, minibüsün uçuruma yuvarlanmaması için yoğun çaba sarfederken, aracı bulunduğu yerden iş makinasının yardımı ile çıkardı. Köylülerden Abdulhakim Ak, "Yolun stabilize olması nedeniyle yağan kar ve yağmurla birlikte kayganlaşıyor. Zaman zaman böylesi kazalarla karşılaşıyoruz. Bu kez ucuz atlatıldı. Minibüs uçuruma yuvarlansaydı, içindeki öğrenciler ve sürücü zarar görebilirdi" dedi.


Bingöl'de toprak yolda kayan öğrenci servis minibüsü uçurumun kenarında durdu
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Minibüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bingöl'de toprak yolda kayan öğrenci servis minibüsü uçurumun kenarında durdu - Son Dakika


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