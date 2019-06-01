Son Dakika Haberleri: Bingöl'de trafik ekiplerinden drone ile bayram denetimi
Son Dakika Güncel Haber

Bingöl'de trafik ekiplerinden drone ile bayram denetimi

1 saat önce

Bingöl'de trafik ekiplerince Ramazan Bayramı dolayısıyla drone ile denetim gerçekleştiriliyor.

Bingöl'de trafik ekiplerinden drone ile bayram denetimi, System.String[]
Bingöl'de trafik ekiplerince Ramazan Bayramı dolayısıyla drone ile denetim gerçekleştiriliyor.
İçişleri Bakanlığınca, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin huzur ve güven ortamında geçmesi için trafik tedbirleri artırıldı.

Bakanlıkça bu tedbirler, tatil süresinin bir gün öncesi ve bir gün sonrasını da kapsayacak şekilde 11 gün olarak planlandı.

Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Bingöl- Elazığ, Bingöl- Muş, Bingöl- Erzurum ve Bingöl- Diyarbakır kara yolu giriş ve çıkışlarında belirlenen yerlerde kontrol noktaları oluşturuldu.

Kontrol noktalarında durdurulan araçlarda sürücü belgeleri kontrol edildi. Polis ekipleri sürücüleri özellikle emniyet kemeri takmaları, cep telefonu kullanmamaları ve hız limitine uymaları konusunda uyardı.

Öte yandan denetimlerde drone ile yol güzergahları da kontrol edildi.

Bingöl Trafik Şube Müdürü Özcan Alıcı, uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla bayram tatili öncesinden aldıkları trafik tedbirleri kapsamında drone ile denetim yaptıklarını söyledi.
"Amacımız vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, gidecekleri yere sağlıklı bir şekilde ulaşmaları." diyen Özcan, vatandaşların kurallara uyarak, sevdiklerini üzmemelerini temenni ettiklerini belirtti.
Çocuklar kural ihlallerini karneye işaretleyecek
Öte yandan trafik polisleri, durdurdukları araçlardaki çocuklara, "Sürücü Seyahat Karnesi" vererek, ebeveynlerin yaptıkları kural ihlallerini bu karneye işaretlemelerini istedi.
Çocuklar doldurdukları karneleri, 20 Haziran'a kadar Twitter'dan "@TrafikEgm" hesabı ile #trafikkarnem etiketini kullanarak Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığına iletebilecek.
Karneler arasından en çok beğeni alan ilk 100 paylaşımın sahibi öğrenciler, bisikletle ödüllendirilecek.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:01 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Bingöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Liderlerin Ramazan Bayramı programları belli oldu İstanbul-Bursa- İzmir yolunda trafik durma noktasında Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 12 ölü, 83 yaralı Oyuncu Halit Ergenç'e trafikte saldırının görüntüleri ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 19:20:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'de trafik ekiplerinden drone ile bayram denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]