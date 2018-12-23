Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Bingöl'de Trafik Kazası: 1 Ölü

1 saat önce

Bingöl'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü.

Bingöl'de Trafik Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Bingöl'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü.

Alınan bilgiye göre, Serhat Işık'ın (25) kullandığı 29 AY 092 plakalı otomobil, Bingöl- Genç kara yolunun İçmeler Mahallesi yol ayrımında şarampole devrildi.

Işık, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Otomobilden çıkarılan Işık'ın cesedi, otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:06 Kaynak: AA

Genç, Bingöl, Güncel
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