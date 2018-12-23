Bingöl'de Trafik Kazası: 1 Ölü
1 saat önce
Bingöl'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü.
Bingöl
'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü.
Alınan bilgiye göre, Serhat Işık'ın (25) kullandığı 29 AY 092 plakalı otomobil, Bingöl- Genç
kara yolunun İçmeler
Mahallesi yol ayrımında şarampole devrildi.
Işık, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Otomobilden çıkarılan Işık'ın cesedi, otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:06 Kaynak: AA
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