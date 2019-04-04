Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Bingöl'de Trafik Kazası: 1 Ölü

1 saat önce

Bingöl'ün Solhan ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü.

Bingöl'de Trafik Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Bingöl'ün Solhan ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü.

Hüseyin Karadeniz yönetimindeki 34 BLJ 950 plakalı otomobil, Solhan- Muş kara yolu General Çeşmesi mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü Karadeniz olay yerinde yaşamını yitirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:24 Kaynak: AA

Karadeniz, Solhan, Bingöl, Güncel
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