Bingöl'de Trafik Kazası: 1 Ölü
1 saat önce
Bingöl'ün Solhan ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü.
Bingöl
'ün Solhan
ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü. Hüseyin Karadeniz
yönetimindeki 34 BLJ 950 plakalı otomobil, Solhan- Muş
kara yolu General Çeşmesi mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü Karadeniz olay yerinde yaşamını yitirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:24 Kaynak: AA
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