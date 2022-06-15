Kamyonların çarpıştığı kazada araç içinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kamyonların çarpıştığı kazada araç içinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti

15.06.2022 10:09

Kamyonların çarpıştığı kazada araç içinde sıkışan sürücü hayatını kaybettiBİNGÖL Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kamyonların çarpıştığı kazada araç içinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti

BİNGÖL Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Bingöl- Elazığ karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammet Emin A. idaresinde yavru balıkları taşıyan 23 BZ 950 plakalı kamyon, aynı istikamette seyir halinde olan 23 BA 417 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü kamyon içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyon içinde sıkışan sürücüyü yoğun uğraşların ardından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Muhammet Emin A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından güvenlik ekipleri yolda önlem alırken, yavru balıklar ise başka bir kamyona sevk edildi.

Kamyonların çarpıştığı kazada araç içinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti
Kamyonların çarpıştığı kazada araç içinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti
Kamyonların çarpıştığı kazada araç içinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti
Kamyonların çarpıştığı kazada araç içinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti
Kamyonların çarpıştığı kazada araç içinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti
Kamyonların çarpıştığı kazada araç içinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti
Kamyonların çarpıştığı kazada araç içinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti
Kamyonların çarpıştığı kazada araç içinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonların çarpıştığı kazada araç içinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamyonların çarpıştığı kazada araç içinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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