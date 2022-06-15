Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü

15.06.2022 21:41
Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Bingöl- Elazığ karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammet Emin A. idaresinde yavru balıkları taşıyan 23 BZ 950 plakalı kamyon, aynı istikamette seyir halinde olan 23 BA 417 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü kamyon içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyon içinde sıkışan sürücüyü yoğun uğraşların ardından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Muhammet Emin A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından güvenlik ekipleri yolda önlem alırken, yavru balıklar ise başka bir kamyona sevk edildi. - BİNGÖL

Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü
Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü
Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü
Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü

YORUMLAR
500
Burdur'da çatı katı yangını: 1 yaralı Burdur'da çatı katı yangını: 1 yaralı Yol çöktü, beton mikseri devrildi: 1 yaralı Yol çöktü, beton mikseri devrildi: 1 yaralı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Elazığ, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:25 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Haberler.com aracılığıyla cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı
21:25 Yemen'de çocukların attığı taş sonucu mayın patladı! Çocuklar ölümün kıyısından kıl payı döndü
21:07 ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti
20:55 ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık güvenlik, 225 milyon dolarlık ise insani yardımda bulanacağını açıkladı
20:40 Annesini kaybeden Yavuz Bingöl isyan etti: burada olmayan, telefon bile açmayan herkese yazıklar olsun
20:38 Büyükbaş hayvanların alım fiyatlarında güncellemeye gidildi
20:26 Zanlıların yöntemi pes dedirtti! Jelibon şekerlere enjekte edilmiş uyuşturucu madde bulundu
20:03 2020'deki İzmir depreminde 11 kişinin yaşamını yitirdiği Yılmaz Erbek Apartmanı davasında 5 kişiye hapis cezası verildi
19:42 Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 21:51:47. #1.11#
SON DAKİKA: Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement