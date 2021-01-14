Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

14.01.2021 13:25

Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

BİNGÖL - Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Bingöl- Genç Karayolu Çayağzı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nimetullah P.'nin kullandığı 34 NV 3720 plakalı otomobil ile Uğur Ç.'nin kullandığı 34 FL 720 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlardan birinde bulunan Eyüp Tangüneş olay yerinde hayatını kaybetti, 2 sürücü de yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçtan çıkarılarak ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaparken, kaza ile ilgili de soruşturma başlatıldı.

Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Çayağzı, Bingöl, Kaza, Ölü, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bingöl'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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