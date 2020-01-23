Bingöl'de trafik kazası - Son Dakika

Bingöl'de trafik kazası
22 dakika önce
Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:59 Kaynak: İHA
Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl- Genç Karayolu 49.'uncu Tugay Komutanlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B. yönetimindeki otomobil ile 12 EA 732 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla devlet hastanesine kaldırıldı. - BİNGÖL
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