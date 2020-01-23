Bingöl'de trafik kazası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de trafik kazası - Son Dakika

Bingöl'de trafik kazası

22 dakika önce

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Bingöl- Genç Karayolu 49.'uncu Tugay Komutanlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B. yönetimindeki otomobil ile 12 EA 732 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.


Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla devlet hastanesine kaldırıldı. - BİNGÖL

Bingöl, Genç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:59 Kaynak: İHA
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