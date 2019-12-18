Bingöl'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Bingöl'de trafik kazası: 2 yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karlıova ilçesi Kanitaht Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 FM 5303 plakalı araç,sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına savrulup takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindekilerin yardımıyla araçtan çıkartılarak İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili polis inceleme yaparken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİNGÖL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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