Son Dakika Haberleri: Bingöl'de trafik kazası: 3 yaralı
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Bingöl'de trafik kazası: 3 yaralı

23 dakika önce

Bingöl'de iki araç kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

Bingöl'de trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]
Bingöl'de iki araç kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ilıcalar Beldesi'ne bağlı Yenibaşlar köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İ. H. idaresindeki 25 FS 939 plakalı araç ile sürücü öğrenilemeyen 24 EV 253 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİNGÖL
Ilıcalar, Bingöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:44 Kaynak: İHA
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