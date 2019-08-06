Bingöl'de trafik kazası: 3 yaralı
23 dakika önce
Bingöl'de iki araç kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı.
Bingöl Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:44 Kaynak: İHA
'de iki araç kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Ilıcalar
Beldesi'ne bağlı Yenibaşlar köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İ. H. idaresindeki 25 FS 939 plakalı araç ile sürücü öğrenilemeyen 24 EV 253 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİNGÖL
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