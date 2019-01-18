Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Bingöl'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

2 saat önce

Bingöl'de buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Bingöl'de Trafik Kazası: 5 Yaralı, System.String[]
Bingöl'de buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Yado Çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hakan S. idaresindeki 49 AB 732 plakalı araç, Elazığ istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Kazada 5 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla devlet hastanesine kaldırıldı. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:59 Kaynak: İHA

Elazığ, Bingöl, 3. Sayfa
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