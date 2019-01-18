Bingöl'de Trafik Kazası: 5 Yaralı
2 saat önce
Bingöl'de buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Bingöl
'de buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Yado Çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hakan S. idaresindeki 49 AB
732 plakalı araç, Elazığ istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Kazada 5 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla devlet hastanesine kaldırıldı. - BİNGÖL
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:59 Kaynak: İHA
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