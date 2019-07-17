Bingöl'de trafik kazası: 5 yaralı
2 saat önce
Bingöl'ün Solhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Bingöl Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:11 Kaynak: İHA
'ün Solhan
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Solhan ilçe çıkışı Muş
Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C. idaresindeki 16 ADT 904 plakalı minibüs, sürücün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir evin bahçesine uçtu. Kazada 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİNGÖL
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