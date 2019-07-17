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Bingöl'de trafik kazası: 5 yaralı

2 saat önce

Bingöl'ün Solhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Bingöl'de trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]
Bingöl'ün Solhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Solhan ilçe çıkışı Muş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C. idaresindeki 16 ADT 904 plakalı minibüs, sürücün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir evin bahçesine uçtu. Kazada 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİNGÖL
Solhan, Bingöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:11 Kaynak: İHA
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