Bingöl'de trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Bingöl'de trafik kazası: 5 yaralı

BİNGÖL - Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl- Elazığ Karayolu Emtağ köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sürücüleri öğrenilemeyen 23 KD 538 ile 33 VEF 28 plakalı araçlar çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandıl. Olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan bazı yaralılar itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralılar, hazır bekletilen ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.