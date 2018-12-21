Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

Bingöl'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

4 saat önce

Bingöl'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Bingöl'de Trafik Kazası: 7 Yaralı, System.String[]
Bingöl'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl- Elazığ karayolu Bilaloğlu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ç. idaresindeki 01 CIF 96 plakalı araç tali yoldan ana yola çıkarken 23 BS 918 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan M.Ç'nin kullandığı araç, 12 AT 598 otomobile de çarptı. Meydana kazada 7 kişi yaralandı. Kaza yerine UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:09 Kaynak: İHA

Elazığ, Bingöl, 3. Sayfa
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