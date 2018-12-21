Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

Bingöl'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

4 saat önce

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında biri ağır 7 kişi yaralandı.

Bingöl'de Trafik Kazası: 7 Yaralı, System.String[]
Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında biri ağır 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 12 AT 598 plakalı kamyonet, Bingöl-Elazığ kara yolu Bilaloğlu köyü mevkisinde karşı yönden gelen ve yine sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 23 BS 918 plakalı otomobile, daha sonra da 01 CIF 96 plakalı araca çarptı.

Kazada yaralanan 1'i ağır 7 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:28 Kaynak: AA

Elazığ, Bingöl, Güncel
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