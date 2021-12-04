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Son dakika haberleri: Trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Trafik kazasında 7 kişi yaralandı

04.12.2021 23:04

Son dakika haberlerine göre Bingöl'deki otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu ikisi ağır 7 kişi yaralandı.

Bingöl'deki otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu ikisi ağır 7 kişi yaralandı.

Sürücüleri henüz tespit edilemeyen 33 ZP 265 plakalı otomobil ile 12 AB 377 plakalı hafif ticari araç Abdullah Bazancir Köprüsü yakınlarında çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri: Trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Avrupa Birliği, Otomobil, Tragger, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika


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