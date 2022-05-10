Bingöl'de trafik polisleri, kara yolunda ilerleyen göçerlerin güvenliğini sağladı - Son Dakika
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Bingöl'de trafik polisleri, kara yolunda ilerleyen göçerlerin güvenliğini sağladı

10.05.2022 13:13
Bingöl'de trafik polisleri, kara yolunda ilerleyen göçerlerin güvenliğini sağladı

Bingöl'de trafik polisleri, hayvanlarıyla kara yolunda yaya şekilde yolculuk yapan göçerlerin güvenli şekilde ilerlemesini sağladı.

Bingöl'de trafik polisleri, hayvanlarıyla kara yolunda yaya şekilde yolculuk yapan göçerlerin güvenli şekilde ilerlemesini sağladı.

Göçerler, sürülerini yaylalara götürmek üzere kara yolunu da kullanarak yolculuk yapıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de sürünün trafiği aksatmaması ve güvenli şekilde ilerlemesi için Genç-Bingöl kara yolunda bu kapsamda çalışma gerçekleştirdi.

Kazaların önüne geçilebilmesi için sorumluluk bölgelerinde sürekli faaliyet yürüten ekipler, çobanlara yardımcı oldu, trafik akışını kontrollü şekilde ilerlemesini sağladı.

Ekipler, bu kapsamda sürücülere de kara yolunda dikkatli ilerlemesi için bilgilendirmede bulundu.

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Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl'de trafik polisleri, kara yolunda ilerleyen göçerlerin güvenliğini sağladı - Son Dakika


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