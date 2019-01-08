Bingöl'de Tüm Okullarda, Elazığ'ın 4 İlçesinde Taşımalı Eğitimde Tatil (2)
16 dakika önce
BİNGÖL'DE OKULLAR YARIN DA TATİLBingöl'de yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle merkez ve ilçelerdeki okullarda yarın için de eğitime ara verildi.
BİNGÖL'DE OKULLAR YARIN DA TATİL Bingöl
'de yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle merkez ve ilçelerdeki okullarda yarın için de eğitime ara verildi. Bingöl Valiliği
'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde eğitime 9 Ocak 2019 Çarşamba günü bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamudaki engelli ve hamile çalışanlar da idari izinli sayılacaklardır" denildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:03 Kaynak: DHA
Eski Kanada Başbakanı'ndan Trump'a Ağza Alınmayacak Küfür
Son Dakika! Beştepe'den ABD'ye Sert Yanıt: Türkiye'nin Güvenliği Pazarlık Konusu Değildir!
Kaldırımda Yürüyen Adam, Zekice Bir Yöntemle Gaspçılardan Kurtuldu
Benzin ve Motorine Zam Geliyor