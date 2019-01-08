Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Tüm Okullarda, Elazığ'ın 4 İlçesinde Taşımalı Eğitimde Tatil (2)

Bingöl'de Tüm Okullarda, Elazığ'ın 4 İlçesinde Taşımalı Eğitimde Tatil (2)

16 dakika önce

BİNGÖL'DE OKULLAR YARIN DA TATİLBingöl'de yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle merkez ve ilçelerdeki okullarda yarın için de eğitime ara verildi.

Bingöl'de Tüm Okullarda, Elazığ'ın 4 İlçesinde Taşımalı Eğitimde Tatil (2), System.String[]
BİNGÖL'DE OKULLAR YARIN DA TATİL

Bingöl'de yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle merkez ve ilçelerdeki okullarda yarın için de eğitime ara verildi. 

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve tüm ilçelerde eğitime 9 Ocak 2019 Çarşamba günü bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamudaki engelli ve hamile çalışanlar da idari izinli sayılacaklardır" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:03 Kaynak: DHA

Bingöl, Güncel
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