Bingöl'de TYP kapsamında 533 kişi istihdam edilecek - Son Dakika

Bingöl Valiliği, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında 533 kişinin iştiham edileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İŞKUR tarafından İl, İlçe Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere 533 kişinin istihdam edileceği belirtildi.

15-19 Eylül tarihleri arasında yapılacak başvuruların ardından alımların noter kurası ile belirleneceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Güvenlik haricindeki başvurular için istihdamında güçlük çekilen kadınlar, engelliler, eski hükümlüler, 35 yaş üstü bireyler, terörle mücadelede malul sayılmayacak derecede yararlananlar öncelikli olup bunlar arasında öncelik sıralaması bulunmamaktadır. Katılımcılar, yüzde yüz noter kurası ile belirlenecektir. Başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamayacaktır. Başvurular COVİD-19 nedeniyle İl Müdürlüğünden alınmayacak olup İŞKUR e-şube ve ALO-170 iletişim hattı üzerinden alınacaktır. Tüm programlar 6 Ekim'de başlayacak, 30 Haziran 2021'de sona erecektir."