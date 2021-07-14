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Bingöl'de TYP kapsamında istihdam edilen 533 kişiye 13 milyon lira ödeme yapıldı - Son Dakika

Bingöl'de TYP kapsamında istihdam edilen 533 kişiye 13 milyon lira ödeme yapıldı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:06
Bingöl'de TYP kapsamında istihdam edilen 533 kişiye 13 milyon lira ödeme yapıldı, System.String[]

Bingöl'de İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında konuşan İŞKUR İl Müdürü Mehmet Fesih Güler, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 533 kişinin istihdam edildiğini belirterek, 13 milyon 143 bin 954 lira ödeme yapıldığını söyledi.

Bingöl'de İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında konuşan İŞKUR İl Müdürü Mehmet Fesih Güler, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 533 kişinin istihdam edildiğini belirterek, 13 milyon 143 bin 954 lira ödeme yapıldığını söyledi.

Bingöl'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2021 yılı 3. olağan toplantısı Vali Yardımcısı Fatih Kaya başkanlığında Bingöl İŞKUR İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Vali Yardımcı Kaya, toplantıda ihtiyaç duyulan mesleklerin belirlenmesi, işverenlerin talep ettiği mesleki eğitim programlarının planlanması, işgücü piyasasının ihtiyaçlarının planlanması, engelli ve eski hükümlü kendi işini kurma proje taleplerinin değerlendirilmesi konularında, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alındığını ifade etti.

Çalışmalar hakkında bilgi veren İŞKUR İl Müdürü Mehmet Fesih Güler ise, "İl Müdürlüğümüzce toplam 2 bin 44 kişi işe yerleştirilmiştir. 6 bin 539 kişiye iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verilmiştir. Bin 63 işyeri yüz yüze ziyaret edilerek kurumsal hizmetlerimiz hakkında bilgi verilmiştir. İşverenlere, öğrencilere ve işsizlere yönelik olarak toplam 33 grup çalışması yapılarak kurum hizmetlerimiz, iş arama işe yerleştirme süreci ve danışmanlık hizmetleri çerçevesinde bilgilendirme yapılmıştır. 533 kişi TYP kapsamında olup 13 milyon 143 bin 954 lira, mesleki eğitim kurslarından 740 kişi faydalanmış olup 2 milyon 281 bin 285 lira, işbaşı eğitim programlarından 331 kişi faydalanmış olup 3 milyon 79 bin 862 lira, engelli ve eski hükümlü hibe destek proje kapsamında 9 engelli ve 1 eski hükümlü olmak üzere 10 kişiye 657 bin 546 lira, kısa çalışma ödeneği hak eden bin 208 kişiye 8 milyon 544 bin 911 lira, nakdi ücret desteği hak eden 4 bin 952 kişiye 30 milyon 459 bin 504 lira, işsizlik ödeneği hak eden bin 540 kişiye 6 milyon 889 bin 882 lira, ocak temmuz ayları arasında programlara toplam 65 milyon 56 bin 944 lira ödeme yapılmıştır" dedi. - BİNGÖL

Bingöl'de TYP kapsamında istihdam edilen 533 kişiye 13 milyon lira ödeme yapıldı
Bingöl'de TYP kapsamında istihdam edilen 533 kişiye 13 milyon lira ödeme yapıldı

Mesleki Eğitim, İstihdam, Bingöl, İŞKUR, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bingöl'de TYP kapsamında istihdam edilen 533 kişiye 13 milyon lira ödeme yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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