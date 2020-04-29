Bingöl'de ücretsiz maske dağıtımı sürüyor - Son Dakika

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bingöl'de 51 eczanede ücretsiz maske dağıtımına başlandığını bildirdi.

Vali Ekinci, yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği uygulama ile 20 ile 65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılması uygulamasının eczanelerde devam ettiğini belirtti.

Vatandaşların cep telefonlarına gelecek olan kod veya TC kimlik numaraları ile eczanelere başvurarak ücretsiz maske talep edebileceklerini kaydeden Vali Ekinci, şöyle devam etti:

"Önceki süreçte e-devlet üzerinden başvuruda bulunan vatandaşlarımıza maskelerin bir kısmı PTT aracılığıyla teslim ediliyor. Bu kapsamda şimdiye kadar 34 bin 250 vatandaşımıza evlerinde maskelerini teslim ettik. Şimdi ise ücretsiz maske dağıtım sürecine eczanelerimiz de dahil oldu. İlimize, eczanelerde dağıtılmak üzere iki etap halinde toplam 102 bin maske geldi. Ücretsiz maskeler Bingöl merkezde 36 eczane ile ilçelerdeki 15 eczane olmak üzere toplam 51 eczane üzerinden dağıtılmaktadır. Eczaneler üzerinden maske dağıtımı yeni etap maske dağıtımları ile devam edecek, vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanacaktır."