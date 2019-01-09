Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Ulaşıma Kar Engeli

Bingöl'de Ulaşıma Kar Engeli

27 dakika önce

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl'ün çevre illerle kara yolu bağlantısı kesildi.

Bingöl'de Ulaşıma Kar Engeli, System.String[]
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl'ün çevre illerle kara yolu bağlantısı kesildi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bingöl'ün şehi·rlerarası kara yolu bağlantısının kesi·ldi·ği belirtildi.

Bingöl ve çevresinde yaşanan yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle Bingöl- Erzurum, Bingöl- Muş, Bingöl- Diyarbakır kara yollarının kapandığının ifade edildiği açıklamada, Bingöl Karayolları 84. Şube Şefliği ekipleri tarafından yol açma çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

"Vatandaşlarımızın yollarda mahsur kalmaması için şehirler arası yolculuk yapmamaları önemle duyurulur." ifadesine yer verilen açıklamada, yollarda mahsur kalan vatandaşların yiyecek ve içecek sorunlarının giderilmesi için AFAD ve Kızılay ekiplerince 350 kişilik kumanya dağıtımı yapıldığı kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada ise Bingöl-Diyarbakır kara yolu Tapantepe mevkisinde mahsur kalan vatandaşların Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu güvenle tahliye edildiği bildirildi.

Öte yandan, Bingöl Üniversitesi, kent merkezindeki bazı yolların erken açılamaması olasılığından dolayı öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için yarınki final sınavlarının 2 saat gecikmeli yapılacağını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:01 Kaynak: AA

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