Bingöl'de UMKE, hamile kadın için seferber oldu - Son Dakika
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Bingöl'de UMKE, hamile kadın için seferber oldu

10 dakika önce

Bingöl'de, kar nedeniyle köyde mahsur kalan 9 aylık hamile kadın UMKE'nin 6 saatlik çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'de UMKE, hamile kadın için seferber oldu, System.String[]

Bingöl'de, kar nedeniyle köyde mahsur kalan 9 aylık hamile kadın UMKE'nin 6 saatlik çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.


Bingöl'de yüksek rakımlı bir çok bölgede yer yer kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Kar yağışı bir çok köy ve mezra yolunu kapattı. Karlıova ilçesine bağlı Hasanova köyü Burmataş mezrasında yaşayan 9 aylık hamile Ayfer Sayak'ın sancıları tutunca aile, 112 Acil Komuta Merkezinden yardım istedi. Ancak köy yolunun kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı belirli bir noktaya kadar giden sağlık personeli, UMKE'den destek istedi. Hamile kadına ulaşmak için Snowrack kar paletli araç ile yolları da açan sağlık ekipleri, yaklaşık 6 saatlik yoğun çalışmanın ardından köye ulaştı. Köydeki evinde ilk kontrolleri yapılan hamilen kadın, alınarak belirli bir noktada bekletilen ambulansa teslim edildi. Hamile kadın ambulansla Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BİNGÖL

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Karlıova, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:29 Kaynak: İHA
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