Bingöl'de "Ümmetin suskunluğu, mazlumun gözyaşı" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl'de 'Ümmetin suskunluğu, mazlumun gözyaşı' etkinliği - Son Dakika

Bingöl'de "Ümmetin suskunluğu, mazlumun gözyaşı" etkinliği

6 saat önce

Bingöl İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu üyeleri, dünyanın çeşitli bölgelerinde Müslümanlara yönelik insan hakları ihlallerine tepki gösterdi.

Bingöl'de

Bingöl İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu üyeleri, dünyanın çeşitli bölgelerinde Müslümanlara yönelik insan hakları ihlallerine tepki gösterdi.

Bingöl'de faaliyet gösteren İslami Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşan platform üyeleri, cuma namazının ardından Saat Kulesi önünde bir araya geldi.

Burada platform adına açıklama yapan TÜGVA İl Başkanı Muhammet Arpacık, Müslümanlara yönelik zulüm, işgal, sürgün ve eziyetlere karşı olduklarını söyledi.

"Bunları reddediyor, telin ediyoruz ve elimizden geldikçe rengi, ırkı, dini ve durumunu ayırt etmeden zalimlerle mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz. Hakeza renk, ırk, din ve durum ayırt etmeksizin tüm mazlumların yanında ve safında olduğumuzu, onlar adına ve onlarla her türlü mücadeleyi sürdüreceğimizi de ilan ediyoruz." diyen Arpacık, Uygur Türklerine yönelik insan hakkı ihlallerine de tepkilerini dile getirdi.

Arpacık, bütün Müslümanları, bu zulmü duyurmaya davet ederek, "Oradaki kardeşlerimizin bu acı günlere dair hatırlayacakları zalimlerin işkenceleri değil, biz Müslüman kardeşlerinin sessizliği olacaktır. ya Rabbi, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım eyle. Bingöllü Müslümanlar olarak bu ve tüm haklı çığlıklara kulak verdiğimiz için buradayız." diye konuştu.

Daha sonra okunan duanın ardından bu kapsamda açılan fotoğraf sergisi gezildi.

Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:42 Kaynak: AA
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