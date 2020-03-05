Bingöl'de üniversite öğrencilerinden "Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl'de üniversite öğrencilerinden 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Bingöl'de üniversite öğrencilerinden "Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

6 saat önce

Bingöl Üniversitesi'nde öğrenciler, dev Türk bayrağı açarak, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Bingöl'de üniversite öğrencilerinden

Bingöl Üniversitesi'nde öğrenciler, dev Türk bayrağı açarak, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin İdlib kentinde başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destekler ülke genelinde olduğu Bingöl'den de gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Bingöl Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler, harekata destek olmak amacıyla kampüs içinde dev Türk bayrağını açıp yürüyüş yaptı. Daha sonra harekata destek açıklamasında bulunuldu.


Devletin ve ordunun her zaman yanında olduklarını belirten Öğrenci Konseyi Başkanı Muhammet Metin Akdeniz, "Bugün de İdlib'de gerçekleşen hain saldırıya ilişkin ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle ülkemizin huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm askerlerimizin ruhları şad olsun. Suriye meselesi sınırımızın emniyeti ve güvenliği için girdiğimiz bir mücadeledir. Zalimin karşısında mazluma destek olmak için giriştiğimiz bir mücadeledir. Bu mücadelenin devam ettiği İdlib'de masum insanların canını korumak, barışı tesis etmek için bulunan askerlerimize 27 Şubat günü 36 kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, 32 kahramanımız ise yaralanmıştır. Bu saldırı asla kabullenemez. Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez.Bu saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyeceklerdir. Ordumuz bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütlerine gereken cevabı vermiştir. Bugünler de ise Bahar Kalkanı ile bunun cevabı verilmektedir. Mevzu vatan olunca tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafa bırakırız. Şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Bugün her zamankinden daha biriz, bütünüz. Katil rejime karşı mücadele eden devletimiz ve ordumuzun yanındayız" dedi. - BİNGÖL

Bahar Kalkanı Harekatı, Bingöl Üniversitesi, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:03 Kaynak: İHA
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