Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Üreticiler Bilgilendirildi

Bingöl'de Üreticiler Bilgilendirildi

1 saat önce

Bingöl'de üreticiler besicilik konusunda bilgilendirildi.

Bingöl'de Üreticiler Bilgilendirildi, System.String[]
Bingöl'de üreticiler besicilik konusunda bilgilendirildi.

İl Tarım Müdürlüğü ile SÜTAŞ yetkilileri köy köy gezip çiftçilere besicilik konusunda bilgi verdi.

SÜTAŞ Temsilcisi Ziraat Mühendisi Erdoğan Yener yaptığı konuşmada, proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenen 19 firma arasında yer alan firmalarının Çeltiksuyu ve Sarıçiçek köyleri arasında entegre tesisi kurduğunu hatırlatarak, tesisin hayvancılığın gelişimine büyük katkı yapacağını belirtti.

Daha sonra besicilikle ilgili bilgi verildi, devletin üreticilere sunduğu destekler anlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:04 Kaynak: AA

Bingöl, Güncel
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