Bingöl'de üreticilere süt soğutma tankı dağıtıldı - Son Dakika

Bingöl'de üreticilere süt soğutma tankı dağıtıldı

08.03.2021 15:48
Bingöl'de üreticilere süt soğutma tankı dağıtıldı, System.String[]

Bingöl'de üreticilere 22 adet 500 litre kapasiteli süt soğutma tankı dağıtıldı.

Bingöl'de üreticilere 22 adet 500 litre kapasiteli süt soğutma tankı dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı koordinesinde, İl Özel İdaresi tarafından yüzde 50 hibe desteğiyle 22 adet süt soğutma tankı alındı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programla alınan tankların dağıtımı yapıldı. Programa Vali Kadir Ekinci, Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, İl Özel Genel Sekreteri Enes Üçgül, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doğan Koç ve üreticiler katıldı.

Pandemi sürecine değinen Vali Kadir Ekinci,"Bu pandemi süreci bize bir şeyi gösterdi. Üretimde güçlü olacaksın, istihdamda güçlü olacaksın ve kendi kendine yeteceksin. Dolayısıyla buradan çıkardığımız ders de dahil olmak üzere yapmış olduğumuz tüm çalışmalar Bingöl'ümüzde hayvancılığı özellikle süt sığırcılığını bir adım öteye nasıl götürebiliriz bunun gayreti içindeyiz. Süt sığırcılığının geliştirilmesi, verimin artırılması, yem bitkileri üretiminin geliştirilmesi, üretilen sütün sağlıklı bir şekilde sağılması ve aynı şekilde soğuk zincirle sanayiye ulaştırılması önem taşıyan unsurlar. Dolayısıyla biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Bingöl'ümüzün kalkınma modeli olarak hepinizin malumu olduğu üzere tarım ve hayvancılığı belirlemiş durumdayız. Üreticilerimizi her geçen gün destekleme gayreti içindeyiz. Özellikle son yılların belki de en büyük özel sektör yatırımıyla birlikte ilimizi süt sığırcılığı konusunda çok ciddi bir ivme kazanacaktır diye düşünüyoruz. Günlük yaklaşık bin litre süt işleyecek bu tesis. Bingöl olarak bu tesisin yüzde 70 süt ihtiyacı karşılamak lazım. Dolayısıyla tüm gayretimiz süt sığırcılığının öncelikli olarak geliştirilmesi, yem bitkileri üretiminin öncelikli olarak geliştirilmesi. İl Özel İdaresi kaynaklarıyla süt sağım makinesi dağıttık. Yaklaşık 100 adet ve yüzde 80 hibe ile dağıttık. Daha sonra DAP Kalkınma İdaresi vasıtasıyla 323 adet daha dağıttık. Sadece bu altyapıyı üreticilerimiz adına güçlendirmek için. Yine Fırat Kalkınma Ajansı'ndan aldığımız destekle ilimiz genelinde 22 tane süt toplama merkezinin bakım ve onarımını yaparak faal hale getirdik. Yine bu yıl 10 tane daha Allah izin verirse süt toplama merkezi yapacağız. Bunları süt sığırcılığının en gelişmiş olduğu köylerimizi sıraladık. Hepsini adil bir şekilde. Nereden daha fazla süt alacaksak o köyümüzde yapmaya gayret ediyoruz. Bugün de 22 adet 500 litrelik süt soğutma tanklarını üreticilerimize dağıtacağız. Bundan sonra devamı da gelecek inşallah" dedi.

Silajlık mısır üretiminde Doğu Anadolu Bölgesi'nde Bingöl'ün birinci sırada olduğunu belirten Vali Ekinci, "Amacımız Bingöl'de tarım ve hayvancılığı geliştirmek. Ayağı yere basacak şekilde geliştirmek istiyoruz. Üreticimiz daha fazla kazansın, insanımız daha fazla istihdam edilsin. Doğu Anadolu bölgesinde 26 tane il var. Bu 26 il içinde silajlık mısır üretiminde Bingöl birinci sırada. 16 bin tondan 54 bin tona çıktı silajlık mısır üretimimiz. ve ilk defa geçen yıl biz il dışına silajlık mısır sattık. Bu kim yaptı, Bingöllü tarımla uğraşan kardeşlerimiz yaptı" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

Bingöl'de üreticilere süt soğutma tankı dağıtıldı
Bingöl'de üreticilere süt soğutma tankı dağıtıldı
Bingöl'de üreticilere süt soğutma tankı dağıtıldı
Bingöl'de üreticilere süt soğutma tankı dağıtıldı
Bingöl'de üreticilere süt soğutma tankı dağıtıldı
Bingöl'de üreticilere süt soğutma tankı dağıtıldı

Damızlık, Bingöl, Ekinci, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bingöl'de üreticilere süt soğutma tankı dağıtıldı - Son Dakika Ekonomi


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