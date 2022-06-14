Bingöl'de 'Usulsüz engelli raporu' operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika
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Bingöl'de 'Usulsüz engelli raporu' operasyonu: 18 gözaltı

14.06.2022 16:30
Bingöl'de 'Usulsüz engelli raporu' operasyonu: 18 gözaltı

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen 'Usulsüz engeli raporu' operasyonunda, tutuklanan 4 şüphelinin ardından 18 şüpheli daha gözaltına alındı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen 'Usulsüz engeli raporu' operasyonunda, tutuklanan 4 şüphelinin ardından 18 şüpheli daha gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada,, "Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığımız organizesinde 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yönetmek veya Üye Olmak' ve 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, engelli vatandaşlarımıza sağlanan bir takım maddi kolaylıklardan yararlanmak amacıyla, Bingöl ilinde usulsüz engelli raporu düzenlenmesi olaylarına karıştığı tespit edilen şüpheli şahıslarla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Başsavcılığımızca yapılan tahkikatta, usulsüz rapor alan/almaya çalışan şahıslardan bazılarının olayı organize eden şüphelilere veya 3. şahıslara adına açılmış banka hesaplarına para gönderdiği, bu kapsamda şüphelilerin de elde ettikleri maddi menfaatler yapılan yazışmalarla ortaya çıkarılmıştır. Bu doğrultuda, Bingöl ilinde düzenlenen engelli raporlarının kullanılması suretiyle indirimli araç alma, engelli maaşı bağlanması, bakım ücreti başvuruları, malulen emekli olma, askerlik için çürük raporu alma ve indirimli elektrik-su aboneliği vb. gibi devletimizin engelli vatandaşlarımıza sağladığı maddi-manevi kolaylıklar mercek altına alınmış olup, belirtilen raporların düzenlenmesinde usulsüzlük yapan, aracılık eden veya bu yönde talepte bulunanlar hakkında gerek adli yönden, gerekse idari yönden yapılan soruşturma titizlikle devam etmektedir" denildi.

Açıklamanın devamında, "Yapılan ilk tespitler doğrultusunda Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nce icra edilen operasyonda 07 Haziran 2022 günü, aralarında Bingöl Devlet Hastanesi çalışanlarının da bulunduğu 25 şüpheli ile ilgili işlem yapıldığı bilgisi paylaşılmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda 53 şüpheli şahsın daha usulsüz rapor düzenleme/kullanma/aracılık etme işlerine karıştığının tespit edildiği, mevcut delil durumuna göre 53 şüpheli şahıstan 18'i hakkında gözaltı kararı verilerek 14 Haziran 2022 günü saat 06.30'da Bingöl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındıkları, geriye kalan 35 şahsın ise Emniyete getirilerek haklarındaki müsnet suçlardan dolayı ifadelerinin alınmasına başlandığı, hali hazırda tahkikatın titizlikle devam ettiği hususunda kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - BİNGÖL

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de 'Usulsüz engelli raporu' operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika

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