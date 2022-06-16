Bingöl'de "usulsüz engelli raporu" operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bingöl'de "usulsüz engelli raporu" operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

16.06.2022 18:11
Bingöl'de "usulsüz engelli raporu" operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Bingöl'de, usulsüz, sahte engelli raporuyla kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Bingöl'de, usulsüz, sahte engelli raporuyla kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, engelli raporları kullanılarak indirimli araç alma, engelli maaşı bağlanması, bakım ücreti başvuruları, malulen emekli olma, askerlik için çürük raporu alma, indirimli elektrik-su aboneliği ve benzeri devletin engelli vatandaşlara sağladığı maddi manevi kolaylıklarla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, usulsüz rapor alan, almaya çalışan kişilerden bazılarının olayı organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüphelinin sorguları tamamlandı.

Şüphelilerden 13'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 5'i adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bingöl'de 8 Haziran'da düzenlenen operasyonda, usulsüz sahte engelli raporuyla kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla 24 şüpheli gözaltına alınmış, 4 zanlı tutuklanmıştı. 14 Haziran'daki operasyonda da 18 zanlı daha gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Bingöl, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de 'usulsüz engelli raporu' operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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