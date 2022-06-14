Bingöl'de "usulsüz engelli raporu" operasyonunda 18 şüpheli daha yakalandı - Son Dakika
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Bingöl'de "usulsüz engelli raporu" operasyonunda 18 şüpheli daha yakalandı

14.06.2022 15:53
Bingöl'de "usulsüz engelli raporu" operasyonunda 18 şüpheli daha yakalandı

Bingöl'de düzenlenen operasyonda, usulsüz, sahte engelli raporuyla kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla 18 zanlı daha gözaltına alındı.

Bingöl'de düzenlenen operasyonda, usulsüz, sahte engelli raporuyla kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla 18 zanlı daha gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamaya göre, engelli raporları kullanılarak indirimli araç alma, engelli maaşı bağlanması, bakım ücreti başvuruları, malulen emekli olma, askerlik için çürük raporu alma, indirimli elektrik-su aboneliği ve benzeri devletin engelli vatandaşlara sağladığı maddi manevi kolaylıklarla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, usulsüz rapor alan, almaya çalışan kişilerden bazılarının olayı organize ettiği iddiasıyla 18 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada, soruşturma kapsamında 35 kişinin ifadesine başvuruldu.

8 Haziran'da operasyon kapsamında 25 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan 4'ü tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: AA

Bingöl, su, Güncel, Son Dakika

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