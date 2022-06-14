Bingöl'de 'usulsüz engelli raporu' operasyonunda 18 gözaltı - Son Dakika
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Bingöl'de 'usulsüz engelli raporu' operasyonunda 18 gözaltı

14.06.2022 17:54
Bingöl'de 'usulsüz engelli raporu' operasyonunda 18 gözaltı

BİNGÖL'de usulsüz engelli raporu düzenleyerek 'kamu kurum ve kuruluşlarını zarar uğrattıkları iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

BİNGÖL'de usulsüz engelli raporu düzenleyerek 'kamu kurum ve kuruluşlarını zarar uğrattıkları iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçları ile ilgili yürütülen soruşturmada, usulsüz engelli raporu düzenlendiği belirlendi. Usulsüz rapor alan veya almaya çalışanlardan bazılarının olayı organize eden şüphelilere veya 3'üncü kişiler adına açılmış banka hesaplarına para gönderdiği tespit edildi. Şüphelilerin elde ettikleri maddi menfaat, yapılan yazışmalar ile ortaya çıkarıldı. Düzenlenen engelli raporlarının kullanılmasıyla; indirimli araç alma, engelli maaşı bağlanması, bakım ücreti başvuruları, malulen emekli olma, askerlik için çürük raporu alma ve indirimli elektrik-su aboneliği gibi, devletin engellilere sağladığı kolaylıklar incelemeye alındı. Belirtilen raporların düzenlenmesinde usulsüzlük yapan, aracılık eden veya bu yönde talepte bulunanlar tespit edildi. İlk tespitler doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 Haziran'da düzenlenen operasyonda, aralarında Bingöl Devlet Hastanesi çalışanlarının da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla 21 kişi ise serbest bırakıldı.Soruşturma kapsamında 53 şüphelinin daha usulsüz rapor düzenleme, kullanma ve aracılık suçlarına karıştığı tespit edildi. Şüphelilerden 18'i hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. 35 şüpheli ise ifadelerinin alınması için emniyete çağırıldı.


Bingöl'de 'usulsüz engelli raporu' operasyonunda 18 gözaltı
Bingöl'de 'usulsüz engelli raporu' operasyonunda 18 gözaltı
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Kaynak: DHA

Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de 'usulsüz engelli raporu' operasyonunda 18 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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