Bingöl'de "usulsüz engelli raporu" operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Bingöl'de "usulsüz engelli raporu" operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

10.06.2022 20:55
Bingöl'de "usulsüz engelli raporu" operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Bingöl'de düzenlenen operasyonda, usulsüz, sahte engelli raporuyla kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bingöl'de düzenlenen operasyonda, usulsüz, sahte engelli raporuyla kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca engelli raporları kullanılarak indirimli araç alma, engelli maaşı bağlanması, bakım ücreti başvuruları, malulen emekli olma, askerlik için çürük raporu alma, indirimli elektrik-su aboneliği ve benzeri devletin engelli vatandaşlara sağladığı maddi-manevi kolaylıklarla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, usulsüz rapor alan, almaya çalışan kişilerden bazılarının olayı organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüphelinin sorgusu tamamlandı.

Şüphelilerden 15'inin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı operasyonda 10 zanlı ise mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Bingöl, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de 'usulsüz engelli raporu' operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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