Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, usulsüz rapor alan, almaya çalışan kişilerden bazılarının olayı organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüphelinin sorgusu tamamlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca engelli raporları kullanılarak indirimli araç alma, engelli maaşı bağlanması, bakım ücreti başvuruları, malulen emekli olma, askerlik için çürük raporu alma, indirimli elektrik-su aboneliği ve benzeri devletin engelli vatandaşlara sağladığı maddi-manevi kolaylıklarla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Bingöl, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bingöl'de 'usulsüz engelli raporu' operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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