Bingöl'de "usulsüz engelli raporu" operasyonunda 4 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Bingöl'de "usulsüz engelli raporu" operasyonunda 4 şahıs tutuklandı

10.06.2022 22:45
Bingöl'de "usulsüz engelli raporu" operasyonunda 4 şahıs tutuklandı

Bingöl'de "usulsüz engelli raporu" operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bingöl'de "usulsüz engelli raporu" operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan "usulsüz engelli raporu" operasyonunda geçtiğimiz günlerde 25 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "7 Haziran 2022 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyon çerçevesinde 25 şahıs gözaltına alınmış olup, 15 şahıs ifadelerinin alındıktan sonra serbest bırakılmış, 6 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 4 şahıs ise tutuklanmıştır" denildi. - BİNGÖL

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Bingöl'de 'usulsüz engelli raporu' operasyonunda 4 zanlı tutuklandı Bingöl'de 'usulsüz engelli raporu' operasyonunda 4 zanlı tutuklandı Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de 'usulsüz engelli raporu' operasyonunda 4 şahıs tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de "usulsüz engelli raporu" operasyonunda 4 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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