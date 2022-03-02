Bingöl'de uygulama noktasında durdurulan kamyonetten 1 ton kıyılmış tütün ele geçirdi - Son Dakika

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, kontrol noktasında durdurulan bir kamyon içinde yapılan aramada 1 ton kıyılmış tütün, 1 milyon 100 bin adet boş makaron ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Karlıova ilçesi Kalencik yol kontrol noktasında icra edilen uygulamada kamyonetin durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Okşan isimli tütün ve çay arama köpeğinin tepki vermesi üzerine araçta yapılan aramada bin kilo kıyılmış tütün, 1 milyon 100 bin adet boş makaron, 115 kilogram ambalajlı tütün ve 6 bin 720 adet tütün filtresi ele geçirilerek 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi. - BİNGÖL