Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonları

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonları

1 saat önce

Bingöl'de düzenlenen 29 uyuşturucu operasyonunda 64 kilogram esrar ele geçirildi.

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonları, System.String[]
Bingöl'de düzenlenen 29 uyuşturucu operasyonunda 64 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında 1 Şubat ve 7 Mart tarihleri arasında 29 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 5 kilogramı skunk toplam 61 kilogram esrar, 34 hap, 4 gram metamfetamin ve 1 gram kokain ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak gözaltına alınan 61 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:34 Kaynak: AA

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