Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonları

Bingöl'de düzenlenen 29 uyuşturucu operasyonunda 64 kilogram esrar ele geçirildi.

Bingöl'de düzenlenen 29 uyuşturucu operasyonunda 64 kilogram esrar ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında 1 Şubat ve 7 Mart tarihleri arasında 29 operasyon gerçekleştirildi.



Operasyonlarda, 5 kilogramı skunk toplam 61 kilogram esrar, 34 hap, 4 gram metamfetamin ve 1 gram kokain ele geçirildi.



Olaylarla ilgili olarak gözaltına alınan 61 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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