Son Dakika Haberleri: Bingöl'de uyuşturucu operasyonları
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Bingöl'de uyuşturucu operasyonları

17 dakika önce

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 89 kilogram esrar ile 270 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bingöl'de uyuşturucu operasyonları, System.String[]

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 89 kilogram esrar ile 270 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 27 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında ormanlık alan ve dere yataklarında açılmış 9 ayrı tarlada yapılan arama ve tarama faaliyetlerinde 270 bin 70 kök kenevir, 89 kilo 613 gram esrar bulundu.

Kenevirler olay yerinde imha edilirken, olayla ilgili 11 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:20 Kaynak: AA
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