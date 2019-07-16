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Bingöl'de uyuşturucu operasyonları: 3 tutuklama

8 saat önce

Bingöl'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bingöl'de uyuşturucu operasyonları: 3 tutuklama, System.String[]
Bingöl'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde kullanan satan, sevkini yapan şahıs ve şahıslara yönelik çalışma yaptı.Polisin çalışma kapsamında farklı tarihlerde peş peşe yaptığı 4 operasyonda 1'i yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 23 fişek halinde 10,25 gram Kokain, 15 gram toz esrar ve 1 gram ot esrar, piyasa değeri yaklaşık 20 bin TL olan 15,15 gram metamfetamin, 12 paket halinde 1 kilogram 736 gram Metamfetamin ve 197 adet Ecstasy uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli uyuşturucu maddi ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - BİNGÖL
Bingöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:34 Kaynak: İHA
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