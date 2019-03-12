Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonları: 6 Tutuklanma

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonları: 6 Tutuklanma

38 dakika önce

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonları: 6 Tutuklanma, System.String[]
Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında 1 Şubat ile 7 Mart tarihleri arasında çalışma yaptı. Jandarmanın yaptığı çalışmalarda belirlenen bir çok şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 59 kilogram esrar, 5 kilogram skunk esrar, 34 adet uyuşturucu hap, 4 gram metamfetamin ve 1 gram kokain ele geçirildi.

Operasyonlarda 61 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 55'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:49 Kaynak: İHA

Jandarma, Bingöl, 3. Sayfa
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