Bingöl'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Operasyonlar kapsamında Bingöl kırsalında şüphe üzerine durdurulan bir araçta 1 kilo 270 gram metamfetamin, Solhan ilçesi Şeref yol kontrol noktasında durdurulan bir otobüste ise 89 kapsül eroin, 5 gram skunk, 1 gram metamfetamin ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik son 3 günde operasyonlar gerçekleştirildi.

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