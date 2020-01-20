Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama - Son Dakika

Bingöl'de uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'i tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında uyuşturucu sattığı belirlenen çok sayıda şüpheli belirlendi. Bunun üzerine Bingöl merkez ve 2 ilçesi ile İstanbul'da 22 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzerilerinde yapılan aramada satışa hazır halde 1 kilo 105 gram esrar, 21 adet ecstacy, 7 gram metamfetamin maddesi ile 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek Narkotik Şube'de ifadeleri alınıp adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 19 şüpheliden 11'i tutuklandı, 5'ine adli kontrol şartı getirildi, 3 şüpheli ise serbest bırakıldı. - BİNGÖL