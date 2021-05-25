Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçe kırsalında yaptıkları uygulamada bir aracı durdurdu.

Ekipler, "Ezber ve İmla" isimli uyuşturucu arama köpeklerinin araca tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, 1 kilo 771 gram metamfetamin ve 2 hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü ile araçtaki 1 şüpheli sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.