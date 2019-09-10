Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 20 tutuklama

BİNGÖL - Bingöl'de uyuşturucu tacirlerine yönelik 250 polisin katıldığı eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Polisin çalışmasında Bingöl ve Diyarbakır'da 30 adres belirlendi. 4 gün önce şafak vakti, her iki ilde eş zamanlı drone destekli 250 polis ve narkotik köpeklerinin katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şüphelilerdin 20'si uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. 8 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise saksıya ekili vaziyette iki kök hint keneviri,3 gram Kokain, 277 adet Ecstacy hap, 13 adet sentetik ecza, satışa hazır vaziyette 77 paket esrar, yaklaşık 1 kilogram esrar,bir miktar metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmişti.

öğrenildi.