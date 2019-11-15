Son Dakika Haberleri: Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

6 saat önce

BİNGÖL'de, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 38 kilo esrar, 17 uyuşturucu hap ile hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 15 bin TL ele geçirildi.

Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]

BİNGÖL'de, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 38 kilo esrar, 17 uyuşturucu hap ile hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 15 bin TL ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapan şahısların yakalanması amacıyla Çapakçur Deresi çevresinde operasyon düzenledi. Narkottik köpekler 'Öğle' ve 'Vana'nın da katıldığı operasyonda, çalılık alanda saklanmış 38 kilo esrar, 17 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 15 bin TL ile bir miktar eroin, kokain ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Jandarma, uyuşturucu ve malzemelere el koyarken, isimleri açıklanmayan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.


Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:44 Kaynak: DHA
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