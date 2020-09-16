BİNGÖL'ün Genç ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 6 kilo 500 gram esrar ve bin 688 kök Hint keneviri ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesi kırsalında uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi. Operasyon bölgesinde yapılan aramada, 6 kilo 500 gram esrar ve bin 688 kök Hint keneviri ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 12:58 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika