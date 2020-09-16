Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 6 kilo 500 gram esrar ve bin 688 kök Hint keneviri ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 6 kilo 500 gram esrar ve bin 688 kök Hint keneviri ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesi kırsalında uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi. Operasyon bölgesinde yapılan aramada, 6 kilo 500 gram esrar ve bin 688 kök Hint keneviri ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.



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