Son Dakika Haberleri: Bingöl'de uyuşturucu operasyonu
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Bingöl'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Bingöl'de 6 kilo 240 gram esrar ele geçirildi.

Bingöl'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Bingöl'de 6 kilo 240 gram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bingöl-Genç kara yolu üzerindeki Bingöl Havalimanı kavşağında şüphe üzerine durdurulan minibüste E.D'ye ait 5 kilo 820 gram esrar ele geçirildi.
Genç ilçesinde bir adreste yapılan aramada aynı şüpheliye ait satışa hazır vaziyette 17 fişek esrar ile 320 gram ot esrarın daha ele geçirildi.
E.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:57 Kaynak: AA
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