Son Dakika Haberleri: Bingöl'de uyuşturucu operasyonu
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Bingöl'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Bingöl'de düzenlenen operasyonda, 1 ton 280 kilogram esrar ve 501 bin 700 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bingöl'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Bingöl'de düzenlenen operasyonda, 1 ton 280 kilogram esrar ve 501 bin 700 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Genç ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda dere yataklarındaki 7 ayrı tarlada 501 bin 700 kök Hint keneviri ve 1 ton 280 kilogram kubar esrar ele geçirildiği belirtildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedilen açıklamada, ele geçirilen uyuşturucu ile kenevir bitkisinin olay yerinde imha edildiği bildirildi.

Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:28 Kaynak: AA
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