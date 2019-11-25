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Bingöl'de uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

BİNGÖL'de güvenlik güçlerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
BİNGÖL'de güvenlik güçlerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda merkeze bağlı Çeltiksuyu Köyü'nde uyuşturucu imalatı yapıldığını belirledi. Jandarma komando özel harekat timlerinin katılımıyla köyde düzenlenen operasyonda, boş arazideki çalılar arasına gizlenmiş 2 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Arazi sahibi gözaltına alındı.


- Bingöl
Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:34 Kaynak: DHA
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